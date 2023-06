An toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách với sức khỏe cộng đồng

BBK -Sáng 3/6, Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Cục An toàn thực phẩm và Công ty CP Acecook Việt Nam tổ chức Hội thảo về chuyên đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với sức khỏe cộng đồng.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia dinh dưỡng đến từ Cục An toàn thực phẩm, lãnh đạo công ty CP Acecook Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và gần 300 cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc Hội LHPN thành phố Bắc Kạn.

Tại hội thảo, chuyên gia Cục An toàn thực phẩm, Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ 2 chuyên đề: Thực trạng an toàn thực phẩm tại Việt Nam hiện nay và chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với từng thành viên trong gia đình; những hiểu lầm thường gặp về dinh dưỡng và thực phẩm. Đại biểu tham dự được đầu bếp đến từ Công ty CP Acecook Việt Nam hướng dẫn cách chế biến một số món ăn đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đây là chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm nhằm góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và cộng đồng triển khai tại nhiều tỉnh thành trong cả nước./.