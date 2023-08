An toàn phòng, chống cháy nổ trong kinh doanh gas

BBK - Là hoạt động kinh doanh có điều kiện, nên công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh gas cần được quản lý nghiêm ngặt.

Số lượng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên toàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Do vậy, nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy trong quá trình sử dụng và kinh doanh gas cũng tăng cao.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 105 cơ sở kinh doanh gas, trong đó có 104 cửa hàng kinh doanh và 01 kho chứa gas. Đa số các cơ sở kinh doanh mặt hàng này nằm trong khu vực dân cư đông đúc, nếu xảy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại lớn, không chỉ về tài sản mà còn đe dọa tính mạng con người.

Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ luôn được Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn quan tâm chú trọng. Ông Lê Quang Hưng, Phó Giám đốc Chi nhánh cho biết: "Chi nhánh hiện có 25 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh. Hằng năm, đơn vị đều tổ chức huấn luyện, thực tập phương án PCCC cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, đào tạo chuyên sâu đối với cán bộ phụ trách công tác PCCC".

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp an toàn PCCC cho các cơ sở kinh doanh gas. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho các chủ cơ sở, cửa hàng và các hộ gia đình; xây dựng phương án và thực hành thường xuyên với những tình huống giả định khác nhau để lực lượng PCCC cơ sở nâng cao kỹ năng chữa cháy, thao tác vận hành tốt các trang thiết bị phòng cháy tại chỗ khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra; tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng app “Báo cháy 114” để phục vụ công tác báo cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-CAT-PC07 ngày 20/02/2023 của Công an tỉnh Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an các huyện, thành phố đã kiểm tra an toàn PCCC và CNCH chuyên đề xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đối với 105/105 cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn. Qua kiểm tra, Phòng đã xử lý vi phạm hành chính 01 cơ sở kinh doanh gas.

Theo cơ quan chức năng, quá trình sử dụng và kinh doanh gas luôn có khả năng hình thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ do nhiều nguyên nhân như: Các thiết bị và phụ kiện không đảm bảo độ kín; bình gas đã quá thời hạn sử dụng bị ăn mòn hóa học tạo ra các vết nứt trên vỏ bình và van khóa; bình gas không cố định chặt, trong quá trình vận chuyển bị va đập gây rò rỉ gas; sang, chiết gas trái phép vào bình gas du lịch mini...

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn PCCC trong kinh doanh và sử dụng khí gas. Trong đó, lưu ý chọn bếp gas có chất lượng tốt, rõ nguồn gốc xuất xứ, có thiết bị an toàn. Không nên dùng bình gas sang, chiết lại (bếp mini) vì hiện nay các loại bình chứa khí nén ít được kiểm soát một cách đầy đủ. Không nên để gas trong tầng hầm, chỗ khuất, kín gió. Bình gas phải đặt cách xa nguồn nhiệt và nơi có thể phát sinh tia lửa (ổ cắm, công tắc, thiết bị điện) tối thiểu 1,5m...

Nếu phát hiện có rò rỉ gas cần báo động cho tất cả mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý, đồng thời đóng ngay van chai LPG, tìm chỗ rò rỉ để bịt lại bằng băng keo hoặc xà phòng. Tuyệt đối không dùng lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt; không bật, tắt các công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa, không sử dụng điện thoại di động. Không đi giầy, guốc có đế kim loại trên nền gạch, mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực gas bị rò rỉ hoặc sử dụng chai khí CO2, N2 để làm loãng nồng độ khí gas. Cảnh giới cấm lửa tại khu vực chai LPG rò rỉ, thông báo cho cửa hàng, đại lý cung cấp hoặc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH biết để xử lý kịp thời./.