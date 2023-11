- An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.

BBK - An toàn giao thông (ATGT) là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời cảnh tỉnh và nhắc nhở với những người đang tham gia giao thông, hãy biết chấp hành đúng Luật Giao thông để đem lại an toàn cho chính mình và hạnh phúc cho gia đình.

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT); TNGT vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 - 27 tuổi.

Bắc Kạn là tỉnh có lưu lượng và mật độ người và các phương tiện tham gia giao thông không đông đúc như các tỉnh, thành phố khác nhưng vẫn thường xuyên xảy ra các vụ TNGT, nhất là trên tuyến Quốc lộ 3 làm thiệt hại về người và tài sản. 09 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 27 vụ TNGT, làm chết 13 người, bị thương 32 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 468 triệu đồng.

Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên toàn cầu. Năm 2023, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” vào ngày 19/11 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông”. Năm nay là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống.

Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: “Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân TNGT năm nay, Ban An toàn giao thông đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của TNGT, các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT, các biện pháp phòng tránh TNGT; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông” được tổ chức trong cộng đồng cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông. Đó cũng là cách để giữ gìn hạnh phúc cho mọi nhà.