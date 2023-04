7 năm với hàng nghìn suất cơm miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo

6h sáng ngày thứ năm, như thường lệ, Thiếu tá Hoàng Thị Dung, Trưởng công an phường Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn) đồng thời cũng là Trưởng nhóm thiện nguyện lại cùng chị Hoàng Thị Bến đi chợ sớm.

Tối hôm trước nhận được thông báo từ bệnh viện sẽ tăng thêm 2 suất cơm nên vừa đi hai chị vừa tính mua thực phẩm cho hợp lý. Tiêu chí lựa chọn thực phẩm của các chị là giá cả hợp lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Vì thế, từng mớ rau, cọng hành, quả trứng, đến miếng thịt các chị đều lựa chọn kỹ và không quên mặc cả giá. Bởi mỗi loại chỉ cần mua rẻ được một chút là người bệnh nghèo có thêm miếng thịt, bát canh.

Vừa đi chợ về cũng là lúc các thành viên trong nhóm thiện nguyện có mặt cùng nấu ăn. Căn bếp rộng chừng gần 20 mét vuông nằm trong khuôn viên trụ sở Công an phường dần nhộn nhịp. Chẳng cần phân công, mỗi người một việc cần mẫn thái thịt, nhặt rau, vo gạo như chuẩn bị bữa ăn cho chính gia đình mình. Dù khác nhau về tuổi đời, nghề nghiệp (chiến sĩ công an, chủ nhà hàng, giáo viên nghỉ hưu, lao động tự do...) nhưng gần 10 thành viên nhóm thiện nguyện cùng chung tấm lòng hướng về người nghèo và gắn bó với nhau như một gia đình.

Chị Hoàng Thị Bến chia sẻ: "Niềm vui lớn nhất của nhóm thiện nguyện là được nhìn thấy nụ cười của những bệnh nhân nghèo mỗi khi nhận các suất cơm tình thương. Nhiều năm nay, dù trời mưa, nắng hay ngày lễ, nhóm vẫn đều đặn duy trì chương trình thiện nguyện với mong muốn sẻ chia và lan tỏa yêu thương".

Mặc dù 10h30 mới đến giờ phát cơm nhưng trước đó rất đông bệnh nhân nghèo đã có mặt tại khu vực quy định đợi nhóm thiện nguyện đến. Phần lớn trong số họ là những bệnh nhân chạy thận, gia cảnh vô cùng khó khăn, ở bệnh viện nhiều hơn nhà.

Như trường hợp anh Ma Văn Thân (31 tuổi) quê huyện Ba Bể 9 năm nay phải chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dù có bảo hiểm y tế và hết sức tiết kiệm nhưng mỗi tháng gia đình vẫn phải chi phí 5 triệu đồng để anh Thân chạy lọc thận. Đối với anh, tiết kiệm chi phí đồng nào hay đồng ấy và những suất cơm miễn phí của đoàn thiện nguyện càng có ý nghĩa hơn với gia đình anh.

Biết được sự mong mỏi của bà con, xe bán tải chở cơm đến là các thành viên nhóm thiện nguyện tất bật đưa cơm xuống rồi phát cho mọi người theo danh sách được bệnh viện cung cấp. Trong lúc phát cơm, cháo, nhóm thiện nguyện không quên hỏi thăm sức khỏe và động viên các bệnh nhân nghèo và người nhà. Chừng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng những người bệnh với gia cảnh cực khổ.

Bà Lèng Thị Hương Nụ, huyện Chợ Đồn xúc động: “Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn chân thành đối với những tấm lòng thiện nguyện. Những suất cơm miễn phí giúp những bệnh nhân nghèo chạy thận như chúng tôi giảm bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Thiếu tá Hoàng Thị Dung, Trưởng công an phường Đức Xuân, Trưởng nhóm thiện nguyện “Tình quân dân” chia sẻ: “Mỗi lần lên viện, thấy những bệnh nhân từ các huyện xa về điều trị có gia cảnh khó khăn bản thân tôi và nhóm không cầm được lòng. Đây cũng chính là lý do để nhóm thiện nguyện duy trì việc phát hàng ngàn suất cơm, cháo miễn phí trong 7 năm qua. Rất mong có thêm sự chung tay ủng hộ của các mạnh thường quân để nhóm tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này nhằm chia sẻ khó khăn, lan tỏa yêu thương trong cuộc sống”./.