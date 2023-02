60 giáo viên đạt loại giỏi tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp tỉnh

BBK -Sáng 10/02, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết và công bố các quyết định khen thưởng Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2022-2023.

Trải qua các nội dung thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hành giảng dạy, kết quả 60 giáo viên tham gia Hội thi đều được Ban Giám khảo đánh giá đạt và xếp loại giỏi (đạt 100)

Những giáo viên giỏi bậc học mầm non này sẽ là hạt nhân để lan toả sự đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn ở các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non hiện hành, chuẩn bị cho triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới trong thời gian tới đây./.