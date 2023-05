30/4 – Ngày chiến thắng của tinh thần ĐẠI ĐOÀN KẾT

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử khẳng định sức mạnh vô địch của tinh thần đại đoàn kết vì hòa bình, độc lập và tự do. Không chỉ nhân dân Việt Nam mà nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đều phản đối chiến tranh xâm lược. Điều đó đã thức tỉnh hoặc ít nhất cũng làm chùn tay những cái đầu hiếu chiến nhất của Hoa Kỳ lúc bấy giờ! Ngọn lửa Morison làm dậy sóng phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ, trong đó có những người sau này trở thành yếu nhân của nước Mỹ. Rõ ràng, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết vì hòa bình của nhân dân yêu chuộng hòa bình là sức mạnh thể hiện xu thế thời đại, sức mạnh của chính nghĩa.

Tin tưởng vào sức mạnh vô địch đó, với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, nhân dân ta đã đoàn kết xung quanh Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định ý chí sắt đá: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do!" Và tinh thần ấy đã chiến thắng! Bởi vậy chiến thắng 30 tháng 4 là chiến thắng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, chiến thắng của tình đoàn kết của tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Chiến thắng này không chỉ chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam mà còn đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân cũ và mới! Đó là sự thật lịch sử không thể bóp méo.

Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã nhiều lần phải đem sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn rất nhiều lần, và cuối cùng chúng ta luôn chiến thắng. Chiến thắng ấy không phải là chiến thắng của vũ khí, của kinh tế mà là chiến thắng của đạo lý, của những con người khao khát độc lập, tự do! Không hiểu sức mạnh tưởng vô hình nhưng hết sức mạnh mẽ đó thì không thể giải thích được vì sao Việt Nam chiến thắng, và càng không thể hiểu được khi Tố Hữu viết: "Ta vì ta ba chục triệu người/ Cũng vì ba ngàn triệu trên đời"! Nhưng ý nghĩa lớn hơn cả, chiến thắng đó là Hòa bình, thống nhất, độc lập và tự do cho Việt Nam, một dân tộc đã kiên quyết đứng về phe đồng minh chống phát xít, mà thực chất là đứng về hòa bình, đứng về lẽ phải; một dân tộc đã không ngại hy sinh, gian khổ nhất tề đứng lên giành độc lập tự do cho đất nước.

Kỷ niệm 30 tháng 4 là kỷ niệm chiến thắng của Hòa bình đối với chiến tranh, chiến thắng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc vì độc lập, tự do, thống nhất non sông. Tiếc rằng, có nghị sĩ của Hoa Kỳ đến giờ này còn có thể nói rằng không nên kỷ niệm 30 tháng 4 vì ngày ấy làm cho "tư tưởng tự do, công lý mà Hoa Kỳ muốn đem cho Việt Nam đã thất bại!" Bây giờ là thời kỳ nào mà vẫn còn những chính khách cổ hủ và cố chấp đến thế! Việt Nam đã khép lại quá khứ, không nhắc đến hàng vạn tấn bom đạn, trong đó có cả chất độc hóa học đổ lên đầu người dân Việt Nam.

Hoa Kỳ đang khắc phục hậu quả của những sai lầm đó như là việc làm đạo lý của người hiểu biết đã quên đi cách nói cổ hủ không ai tin được là "đem bom đạn đến "cho" dân tộc khác tự do!". Có lẽ nghị sĩ này không đọc cuốn sách của cựu sĩ quan đặc nhiệm Mỹ Donald Duncan, người đã từng chiến đấu tại Việt Nam vì sự lừa dối cổ hủ đó. Cuốn sách khẳng định tất cả đều là dối trá và nó được viết bằng tiếng Anh, thứ tiếng mà ông nghị sĩ có thể đọc một cách dễ dàng!

Đối với người Việt Nam, giờ đây đất nước đã có hòa bình, thống nhất và phát triển mạnh mẽ, đã trở thành đối tác đáng tin cậy của hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Quốc gia hùng mạnh như Hoa Kỳ, bao năm cấm vận Việt Nam, ngày nay cũng đã thấy rằng quan hệ với Việt Nam là có lợi cho nhân dân hai nước, có lợi cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai nước đang cố gắng thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu sắc và thực chất hơn.

Việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cắt băng khởi công công trình khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 15/4 mới đây với tiền đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD là biểu hiện rõ nét cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Có chính khách Hoa Kỳ còn khẳng định sẽ giúp Việt Nam giàu mạnh trong khu vực. Chiến tranh đã qua lâu rồi. Điều quan trọng nhất mà chúng ta đang có - là đất nước hòa bình, thống nhất và phồn vinh.

Hiện tại, Việt Nam đang là nước được cả cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Một đất nước ổn định, xóa đói, giảm nghèo ngoạn mục, người khó khăn vẫn tiếp tục được hỗ trợ, chia sẻ kịp thời, đất nước ấy phải là bến đỗ lâu dài cho các nhà đầu tư. Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam chưa sản xuất được phải xin viện trợ và phải mua, nhưng việc tiêm miễn phí đã giúp cho tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam vào top đầu trên thế giới. Sự thật ấy không cần tô vẽ cũng thể hiện tính nhân văn của Nhà nước Việt Nam.

Sự phát triển của Việt Nam được cả thế giới công nhận. Nếu ai đó chưa về Việt Nam, xin mời hãy về để thấy Việt Nam thay đổi như thế nào. Đành rằng trong phát triển cũng còn nhiều điều bất cập. Bất cập lớn nhất là tiềm năng to lớn của đất nước chưa được khai thác một cách hiệu quả nhất. Tham ô, lãng phí, tiêu cực vẫn chưa bị đẩy lùi hoàn toàn. Tuy nhiên, điều đó không thể cản bước đi của một dân tộc có truyền thống đại đoàn kết để trường tồn và phát triển.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày hội thống nhất non sông, vết thương chiến tranh ngày một khô lành, đất nước ngày càng phát triển. Có nhiều tổ chức, cá nhân trong cộng đồng quốc tế đánh giá Việt Nam là nơi đáng sống. Có nhiều người nước ngoài đã đến định cư và làm việc tại Việt Nam, điều mà trước đây không hề mơ thấy. Nhiều Việt kiều đã về nước hòa nhập cùng đại gia đình Việt Nam góp phần xây dựng đất nước.

Cho dù khó khăn còn nhiều, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết toàn dân, khó khăn được khắc chế, thuận lợi được khai thông, chỉ số phát triển Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 hơn lúc nào hết cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh đoàn kết của bạn bè quốc tế. Vận hội đang đến, đã là người Việt Nam yêu nước, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù có chính kiến ra sao, hãy thể hiện tinh thần vì dân, vì nước mà xiết chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Lịch sử đã chứng minh, đoàn kết là sức mạnh.

Nhân kỷ niệm 30 tháng 4 hãy nhớ lời Hồ Chủ tịch: "Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công đại thành công!" Thực hiện điều đó, Việt Nam nhất định sẽ bằng mười ngày xưa, sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Bác Hồ. Nhân dân Việt Nam tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước!

TS. Nguyễn Viết Chức

Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam