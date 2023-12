28 dự án được vinh danh tại Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng

Hạng mục Giải Dự án Triển vọng vinh danh 4 dự án Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ trao Giải Dự án Triển vọng cho 4 dự án, cụ thể là: Thiên thần TokyoLife của Công ty cổ phần IntelLife Ở Hà Nội, có một xưởng may được gọi với cái tên thân thương “Xưởng may thiên thần” với phần lớn nhân lực là người khuyết tật. Ngoài âm thanh đều đặn của máy may, nơi đây còn tràn ngập tiếng cười của những mảnh đời kém may mắn. TokyoLife gọi những người khuyết tật đang làm việc tại công ty là những “thiên thần”, bởi họ hoàn toàn có khả năng làm ra những giá trị tuyệt vời không chỉ về vật chất mà còn tinh thần. Đào tạo kỹ năng với người khuyết tật là một việc khó khăn, TokyoLife là đơn vị tiên phong xây dựng quy trình tuyển đào tạo và hội nhập dành riêng cho nhóm nhân sự đặc biệt này. Nuôi em Mộc Châu Dự án “Nuôi em Mộc Châu” của Trung úy Dương Hải Anh cùng đồng đội đã mang đến cho các em học sinh vùng núi Tây Bắc thật nhiều bữa ngon. Chỉ sau 3 năm triển khai đã có 2.5 triệu bữa ăn đủ dinh dưỡng cho các em, 22 ngôi trường khang trang được xây, 8 ngôi nhà hạnh phúc và nhiều công trình phục vụ sinh hoạt và học tập tại trường. Những bàn chân nhỏ bé từng ngày bước qua sỏi đá núi rừng đi tìm con chữ đã không còn nhọc nhằn nhờ tình cảm ấm áp của chàng trung úy trẻ và các chiến sĩ CAND. Nhóm từ thiện Fly To Sky “Người trẻ làm được gì?” là câu hỏi mà Lê Văn Phúc (SN 2004) luôn tự hỏi khi mới 16 tuổi. Cùng với khát khao giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên quê hương mình, Phúc đã "rủ rê" những người bạn vào Dự án Fly To Sky. Sau 5 năm dẫn dắt một đội ngũ các thành viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, Fly To Sky đã thực hiện 27 dự án trải dài khắp 22 tỉnh/thành phố, tổng kinh phí lên đến 10 tỷ đồng. Các dự án, chương trình của nhóm đã giúp khoảng 16.000 em nhỏ được sử dụng nước sạch khi đến trường, đóng góp hơn 50 nghìn cuốn sách, quản lý 33 thư viện trên toàn quốc. Heo đất MOMO Sau gần 4 năm (từ tháng 9/2019 đến nay), Heo Đất MoMo đã có hơn 10 triệu người dùng/nhà hảo tâm quyên góp cùng hơn 70 đối tác (bao gồm NGOs, NPOs, các doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng), tạo ra những giá trị thực với khoảng 250 tỷ đồng được quyên góp từ cá nhân và doanh nghiệp, hơn 1.000 dự án quyên góp thành công trên Ví Nhân Ái. Dự án đã giúp đỡ hơn 325 nghìn trẻ em, người già, phụ nữ, các hoàn cảnh khó khăn hay trồng cây phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã trên khắp Việt Nam.