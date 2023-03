163 vận động viên tham gia Giải vô địch Đẩy gậy – Kéo co

BBK - Chiều 09/3, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch Đẩy gậy – Kéo co tỉnh Bắc Kạn, năm 2023.

Tham gia giải có 163 vận động viên đến từ các huyện Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, TP. Bắc Kạn và các đơn vị Công an tỉnh, Câu lạc bộ Thể thao dân tộc Trường THPT Bắc Kạn, Câu lạc bộ Thể thao dân tộc Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn.

Theo đó, từ chiều 09/3 đến hết ngày 10/3, 67 vận động viên tham gia thi đấu môn đẩy gậy với 8 hạng cân đẩy gậy cá nhân nam, 8 hạng cân đẩy gậy cá nhân nữ. Môn kéo co, 96 vận động viên thi đấu từ chiều 11/3 đến hết ngày 12/3, với 3 hạng cân kéo co đồng đội 8 vận động viên, 3 hạng cân kéo co đồng đội 6 vận động viên.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023); tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất, động viên thúc đẩy phong trào tập luyện môn đẩy gậy, kéo co trong Nhân dân; nhất là thanh thiếu niên, nhằm góp phần phát huy truyền thống văn hóa - thể thao dân tộc./.