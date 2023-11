15 cá nhân trúng thưởng Hoá đơn may mắn

BBK - Ngày 02/11, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tổ chức Chương trình quay thưởng lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý III năm 2023.

Tin liên quan Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân

Chương trình "Hóa đơn may mắn" được tổ chức định kỳ hằng quý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao thói quen tiêu dùng văn minh, khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

“Hóa đơn may mắn” được lựa chọn dựa trên cơ sở dữ liệu có mã của cơ quan thuế do tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh phát hành trong quý III năm 2023 khi bán hàng, cung cấp dịch vụ mà người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Trên cơ sở dữ liệu hơn 2.221 hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ 01/7/2023 đến ngày 30/9/2023, trong đó có hơn 1.778 hoá đơn hợp lệ, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát Chương trình “Hoá đơn may mắn”, Cục Thuế tỉnh đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn với cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất trị giá 05 triệu đồng; 03 giải Nhì trị giá mỗi giải 03 triệu đồng; 05 giải Ba trị giá mỗi giải 02 triệu đồng và 06 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 01 triệu đồng.

Căn cứ kết quả quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” ngày 02/11/2023 của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III/2023. (Chi tiết danh sách trúng thưởng theo biểu đính kèm).